أخضر رفع الأثقال يشارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب بالهند

الرياضةأخضر رفع الأثقال يشارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب بالهند صحيفة البلادaccess_time11 / محرم / 1445 هـ 28 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى مدينة دلهي الهندية للمشاركة في بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئين، التي ستقام منافساتها ابتداء من اليوم حتى السادس من الشهر المقبل. ويترأس البعثة علي حكمي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، ويمثل أخضر الأثقال كل من” عبدالله الأحمد ومحمد الزوري وليان القرشي وحنان عامري ونجود خرمي وفيف مطلق”. ويشرف على أخضر الأثقال فنياً المدرب الوطني عباس القيصوم، ومدربة السيدات سميرة عواس.