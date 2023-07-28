الرياضة

أخضر رفع الأثقال يشارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب بالهند

صحيفة البلادaccess_time11 / محرم / 1445 هـ      28 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى مدينة دلهي الهندية للمشاركة في بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئين، التي ستقام منافساتها ابتداء من اليوم حتى السادس من الشهر المقبل.

ويترأس البعثة علي حكمي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، ويمثل أخضر الأثقال كل من” عبدالله الأحمد ومحمد الزوري وليان القرشي وحنان عامري ونجود خرمي وفيف مطلق”.

ويشرف على أخضر الأثقال فنياً المدرب الوطني عباس القيصوم، ومدربة السيدات سميرة عواس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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