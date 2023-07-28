الرياضة أخضر رفع الأثقال يشارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب بالهند

البلاد- جدة

وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى مدينة دلهي الهندية للمشاركة في بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئين، التي ستقام منافساتها ابتداء من اليوم حتى السادس من الشهر المقبل. ويترأس البعثة علي حكمي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، ويمثل أخضر الأثقال كل من” عبدالله الأحمد ومحمد الزوري وليان القرشي وحنان عامري ونجود خرمي وفيف مطلق”. ويشرف على أخضر الأثقال فنياً المدرب الوطني عباس القيصوم، ومدربة السيدات سميرة عواس.