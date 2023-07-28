الرياضة أخضر المبارزة يودّع بطولة العالم بأداء رائع أمام الفرنسيين

البلاد- الرياض أنهى المنتخب السعودي للمبارزة، مشاركته في منافسات بطولة العالم للمبارزة المقامة حاليًا في مدينة ميلان الإيطالية، بعد أن خرج بصعوبة أمام المنتخب الفرنسي (المصنف الأول على العالم) اليوم الجمعة، في دور الـ 32 ضمن سلاح الابيه (فرق) رغم تقدم الأخضر السعودي معظم فترات المواجهة، لينتهي اللقاء بنتيجة 41/45. وكان المنتخب السعودي قد تجاوز نظيره القيرغستاني في دور الـ64 بعد فوزه بنتيجة 38/45 قبل مواجهة فرنسا. مثل الأخضر السعودي” خليفة العميري وأحمد آل حسين وفيصل عابد وحسين الطويل” تحت إشراف المدرب محمد فؤاد. وينتظر أن يرتفع تصنيف المنتخب السعودي بعد البطولة، نظير وصوله إلى دور الـ32، ويستعد الأخضر السعودي للمبارزة لخوض منافسات دروة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، التي ستقام في مدينة هانجو الصينية خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023.