رسميًا.. الاتفاق يضم “هندرسون”

البلاد- جدة

أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع جوردان هندرسون، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه على ” تويتر” مقطع فيديو للاعب وعلق عليه: “مزيج فاخر في معقل فارس الدهناء”، قبل أن ينشر عدة صور أثناء التوقيع وقال: “من إنجلترا إلى المملكة العربية السعودية.. هندرسون لا يعرف إلا العراقة”.

وقاد هندرسون البالغ من العمر 33 عامًا ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مبارياته الودية اليوم الخميس عندما يواجه فريق رابوتنيكي المقدوني بدلًا من مواجهة الأهلي التي ألغيت بسبب تغيير الأخير مكان معسكره الخارجي.