الرياضة

رسميًا.. الاتفاق يضم “هندرسون”

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1445 هـ      27 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع جوردان هندرسون، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه على ” تويتر” مقطع فيديو للاعب وعلق عليه: “مزيج فاخر في معقل فارس الدهناء”، قبل أن ينشر عدة صور أثناء التوقيع وقال: “من إنجلترا إلى المملكة العربية السعودية.. هندرسون لا يعرف إلا العراقة”.
وقاد هندرسون البالغ من العمر 33 عامًا ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مبارياته الودية اليوم الخميس عندما يواجه فريق رابوتنيكي المقدوني بدلًا من مواجهة الأهلي التي ألغيت بسبب تغيير الأخير مكان معسكره الخارجي.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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