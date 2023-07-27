حنين للمحات الماضي

بين الإرث التراثي والحنين للمحات للماضي، بدأت فعالية بيت حائل ” البيت بيتكم.. يا بعد حيي” استقبال زوارها من داخل المنطقة وخارجها؛ لإمتاعهم بالمناظر الحية للحرفيين، والفنانين التشكيليين، والفنون الشعبية لحائل وجازان، بمشاركة عدد من الأركان التعريفية لهيئة التراث.

واستمتع الزوار بالطابع التراثي للمهرجان، الذي يضم باقة من الأنشطة؛ منها جادة الأمير عبد العزيز بن سعد للفن التشكيلي لأبرز الفنانين التشكيليين بالمنطقة، والتنوع الواسع من الحرف والفنون الشعبية بالمنطقة، التي تضم حرفة خراطة السبح، وحياكة السدو، وخرز القرب، والريزون، بالإضافة إلى حرفة فن الكتابة والرسم الحي على الرمل، وحرفة سف الخوص، والتطريز اليدوي، وصناعة السجاد اليدوي، وحرفة الكروشيه، وكذلك حرفة صناعة الأبواب الخشبية، وصناعة الفُخار، والخياطة اليدوية.