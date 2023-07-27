« تويتر» يتيح لمستخدميه إدارة أموالهم

واشنطن- وكالات

قال مالك منصة ” تويتر” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمس: إن المنصة ستتيح لمستخدميها في الأشهر المقبلة إدارة العالم المالي الخاص بهم، بعد يوم على إطلاق المنصة شعارها الجديد “إكس”.

وكتب في تغريدة على حسابه بالمنصة، أنه خلال الأشهر المقبلة، ستتيح منصة تويتر إمكانية إدارة “مجمل عالمكم المالي”، وبالتالي لم يعد لاسم تويتر معنى في هذا السياق؛ لذا علينا أن نقول: وداعًا للطائر، دون مزيد من التوضيح.

واستبدلت المنصة، الطائر الأزرق بحرف “إكس” أبيض على خلفية سوداء، ورغم أن موقع شبكة التواصل الاجتماعي بات يظهر شعار الشركة الجديد، لا يزال عنوانه يظهر على أنه “تويتر.كوم”. يذكر أن ماسك قام بعد استحواذه على تويتر العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، بالتطرق أكثر من مرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع النشاطات التي توفرها تويتر، مع إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار منصة “وي تشات” في الصين، غير أنه غيّر في أبريل 2023 اسم الشركة إلى “إكس كورب”.