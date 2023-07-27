الهلال يتعادل سلبيًا مع أهلي طرابلس في كأس الملك سلمان للأندية

متابعة- محمود العوضي
خيم التعادل السلبي على لقاء الهلال السعودي، وأهلي طرابلس الليبي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، في اللقاء الذي جمع الفريقين في أبها.
شهد اللقاء مشاركة الثنائي “المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي ولاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيڤيز” المنضمين حديثًا لصفوف الفريق.
وتابع الصربي سيرجي سافيتش اللقاء من المدرجات، نظير إيقافه مباراة واحدة مع فريقه السابق؛ كما تواجد البرازيلي “مالكوم فيلبي سيلفا” في المدرجات بعد وصوله في وقت باكر من صباح يوم أمس إلى أبها، عقب إعلان التعاقد معه من قبل ادارة النادي.
استحوذ فريق الهلال في الشوط الأول على مجريات اللقاء، وهدد مرمى الفريق الليبي عدة مرات، لكنه لم يهدد مرمى نشنوش بفرصًا خطرة، وتركز اللعب على وسط الملعب، مع محاولات لم تصل إلى مرمى كلا الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، زج البرتغالي جورجي جيسوس باللاعب محمد كنو بدلًا من مصعب الجوير، لكن الأمر لم يتغير كثيرًا، واستمرت المحاولات بين الفريقين في متوسط الميدان، ليزج بعدها المدرب بالثلاثي (ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالله رديف) بدلًا من (ناصر الدوسري ، سعود عبدالحميد ، أندريه كاريلو).
استمرت محاولات الهلال لكن دون ترجمتها إلى أهداف، وعند الدقيقة 75 غادر المحترف البرازيلي “ميشايل ديلجادو” اللقاء بعد تعرضه للإصابة، ليستمر التعادل حتى نهاية المباراة. وكان السد القطري قد تعادل سلبيًا مع الوداد المغربي في افتتاح مباريات المجموعة.