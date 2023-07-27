النصر يتعادل مع إنتر ميلان في ختام معسكر اليابان

البلاد- جدة
تعادل فريق النصر وديًا أمام نظيره إنتر الإيطالي، مساء اليوم الخميس، ضمن رحلة الفريق باليابان؛ استعدادًا للموسم الجديد. دخل النصر بتشكيل مكون من:
“نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.
وسجل عبدالرحمن غريب الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل إنتر الإيطالي عن طريق دافيد فراتسي في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني لعب النصر بتشكيل مكون من:
“نواف العقيدي، غيسلان كونان، محمد آل فتيل، عبدالإله العمري، نواف بوشل، عبدالمجيد الصليهم، وعبدالله الخيبري، علي الحسن، سامي النجعي، محمد صهلولي، عبدالفتاح آدم”.
وكان فريق النصر قد تعادل سلبياً أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء الماضي في بداية مشوار الفريق برحلة اليابان استعدادًا للموسم المقبل.
يذكر أن النصر سيلتقي غدًا الجمعة مع فريق الشباب في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.