النصر والشباب يتنافسان مع الزمالك في” الثالثة”

هلال سلمان- جدة

يتنافس فريقا النصر والشباب في المجموعة الثالثة مع الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، حيث تصب الترشيحات في مصلحة النصر والزمالك لخطف بطاقتي هذه المجموعة.

وقد تعاقد النصر مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وأجرى 3 صفقات هي” الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي، والفرنسي سيكو فوفانا من لنس الفرنسي، والبرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي”.

ويلعب النصر مع الشباب يوم الجمعة في ديربي بنكهة عربية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ثم يواجه النصر نظيره الاتحاد المنستيري الاثنين المقبل، قبل أن يختتم مبارياته بلقاء الزمالك.

أما الشباب فيواجه الزمالك في المباراة الثانية له بالبطولة، قبل أن يلعب أمام الاتحاد المنستيري.



واكتفى الشباب بصفقة وحيدة؛ حيث ضم الكولومبي غوستافو كوييار من نادي الهلال، ولم يتعاقد مع مدرب، حيث يقوده حاليا مدرب فريق درجة الشباب، الأرجنتيني خوان براون.

ويدرب الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ويبرز في صفوفه المخضرم شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ويوسف أوباما والهداف التونسي سيف الدين الجزيري.

أما الاتحاد المنستيري فقد دعم صفوفه بضم محمد أمين بن عمر، ومحمد الورفلي، وياسين الولي وفيصل المناعي، بالإضافة لنجوم الفريق، المالي بوباكار تراوري والكاميروني جونيور مبينغا.

المجموعة الرابعة

أما في المجموعة الرابعة، فيتنافس على بطاقتي الصعود فرق الوحدة الإماراتي، والكويت الكويتي، والرجاء المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري.