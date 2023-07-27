المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى

البلاد : متابعات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى، وأكدت الخارجية أن الممارسات المنهجية تعد تعديا صارما لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحملت الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات وشددت على مطالبة المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.