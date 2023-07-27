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المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1445 هـ      27 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى، وأكدت الخارجية أن الممارسات المنهجية تعد تعديا صارما لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحملت الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات وشددت على مطالبة المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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