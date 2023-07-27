المدير الفني يوسف الغدير لـ”البلاد”: المدرب الوطني قادر على الإبداع.. بشرط!!

البلاد- فريق التحرير

تنفق الأندية السعودية ملايين الدولارات للتعاقد مع مدربين أجانب على مستوى جميع الدرجات؛ سواء في دوري روشن للمحترفين، أو دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، أو دوري الدرجة الثانية والدرجة الثالثة. ولكن السؤال العريض الذي يطرح نفسه.. هل أصبح المدرب الوطني مدرب فزعات وطوارئ، متى ما احتاجه مسؤولو الأندية في وقت الضرورة والحاجة فقط.

حول هذه النقطة وموضوعات أخرى، التقت” البلاد” مع المدرب الوطني يوسف الغدير، الذي نجح- بكل المقاييس- كمدير فني في إنقاذ أندية الباطن والفيحاء والرائد والقادسية من الهبوط، وذلك من خلال ثقته في نفسه، فنجح في وقت قياسي، خلال قيادته لتلك الأندية في إصلاح ما عجز عنه المدربون الأجانب. فكان الحوار التالي:

• ماذا يعني لك كمدرب وطني تكريم وزير الرياضة لكم؟

– الحقيقة ما هو غريب على سمو وزير الرياضة، وتعودنا في بلدنا على شكر المنجزين.

• بصراحة.. ماذا ينقص المدرب الوطني؟

– المدرب الوطني تنقصه ثقة إدارات الأندية، أو سن قوانين للإدارات للاستعانة بالمدربين السعوديين.

• هل أخذ المدرب المحلي حقه؟

– نعم.. على مستوى المنتخبات أخذ حقه، وأثبت وجوده بتفوق، بينما في الأندية، فلم ينل حقه بالصورة المطلوبة.

• هل أصبح المدرب الوطني مدرب فزعات وطوارئ فقط؟

– لم ولن نقبلها على أنفسنا مهما كان.

• ما مدى ثقة الشارع الرياضي في المدرب الوطني؟

– الحمدلله.. الثقة كبيرة جدًا، خاصة بين عشاق ومحبي كرة القدم، ولكن عند بعض إدارات الأندية الثقة ضئيلة جدًا.

• ساهمتم في إنقاذ أندية الباطن والفيحاء والرائد وأخيرًا القادسية من الهبوط.. ماذا يعني لك ما حققته؟

– الحمدلله أولًا على توفيقه، ثم ثقتنا كجهاز فني في أنفسنا، وأننا قادرون على الإبداع متى ما توفرت البيئة الجيدة والدعم والثقة.

• كيف كانت تجربتك الأخيرة مع القادسية؟

– تجربة ممتازة وصعبة جدًا جدًا مقارنة بالفرق التي واجهناها، خاصة أن الفريق كان ضمن الهابطين عند استلامنا زمام الأمور، وما تحقق يضاف لنجاحاتي الفنية.

• كيف كان تعامل القدساويون خلال مشوارك معاهم؟

– لمست ثقتهم وتعاونهم ووقوفهم بجانبنا كجهاز فني؛ سواء بالحضور أو التواصل مع الأجهزة الأخرى، كذلك تكريمنا من قبل العم علي البلوشي في بيته بعد ضمان البقاء.

• أنت من أبناء نادي النهضة.. هل كان يتوقع النهضاويون ان ينتهي بهم المطاف في دوري الدرجة الثالثة؟

– الحقيقة.. لا أعرف كثيرًا عما يدور داخل بيتنا النهضاوي.

• هل باتت أندية الشرقية لتفريخ النجوم فقط.. وسلمت راية البطولات؟

– لا أبدًا وغير صحيح، ولكن نحتاج الفكر ثم الفكر ثم الفكر.

• هل أندية الشرقية محسوبة كأندية عوائل؟

– بصراحة.. نوعًا ما صحيح.

• هل ضعف دعم رجال الأعمال لأندية الشرقية ساهم في تراجعها؟

– صحيح، وبلاشك من ضمن الأسباب الرئيسة.

• كيف ترى مستقبل نادي النهضة؟

– للأسف الشديد.. الماضي الجميل ذهب ولن يعود. ورسالتي للنهضاويين: كونوا خلف ناديكم.

• ماهي أسباب التراجع الكبير لنادي النهضة؟

-الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع، أن تراجع النادي سببه ابتعاد أصحاب الفكر الرياضي والفني السليم، ودخول غير العارفين ببواطن الأمور الفنية، خاصة في كرة القدم تحديدًا.

• لماذا لم تستعن أندية الشرقية بخبرات النجوم القدامى فنيًا وإداريًا؟

– هذا السؤال يوجه لإدارات الأندية. وإن كنت أرى أنه ليس الجميع يستحق أن يستعان به.

• كيف ترى مستقبل الأندية بعد التخصيص؟

– إلى الافضل إن شاء الله، لكن نحتاج الوقت لنجاح هذا التحول الكبير.

• هل تلقيت عروضًا تدريبية؟

– كل شيء بيد الله، وما زلت أتحرى الجيد.

• ماهي طموحات يوسف الغدير؟

-الطموح كبير جدًا وهو قيادة أحد فرق المقدمة بالدوري السعودي، وكذلك التشرف بتدريب المنتخبات السعودية.

• رسالة أخيرة؟

شكرا لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على الدعم اللا محدود. وشكرًا لصحيفة “البلاد” العريقة على هذا الحوار الممتع.