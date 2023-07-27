الحوت الأزرق.. غواصة عملاقة

نيويورك ـ وكالات

نشرت مجلة” ناشيونال جيوغرافيك عربية” فيديو لحوت أزرق حيث يبدو وكأنه غواصة عملاقة، ويعد الحوت الأزرق أضخم مخلوق على كوكب الأرض، يصل طوله إلى 30 مترًا ووزنه نحو 200 طن. وتسهم هذه المخلوقات الهائلة في الحفاظ على البيئة؛ إذ تختزن في أجسامها نحو 63 طنًا من الكربون خلال حياتها.

وخلصت أول دراسة من نوعها لحساب كمية الطعام التي تأكلها الحيتان الزرقاء وبعض الأنواع القريبة جدًا منها بطريقة منهجية إلى إجابة بسيطة: كثير جدًا. يأكل الحوت الأزرق، وهو أكبر حيوان عرفته الأرض في تاريخها، حوالي 16 طنًا من الأسماك الصغيرة المعروفة باسم الكريل يوميًا في شمال المحيط الهادي.

وقال علماء: إن الحوت يلتهم هذه القشريات الصغيرة التي تشبه الروبيان “الجمبري” عبر منظومة تغذية تحتوي على مرشح أو فلتر في الفم باستخدام ألواح البالين، التي بداخلها مادة الكيراتين، وهي المادة الطبيعية الموجودة في أظافر البشر.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة نيك بينسون، وهو أمين الثدييات البحرية الأحفورية في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمعهد سميثسونيان في واشنطن:” هذا وزن حافلة مدرسية بكامل حمولتها”.