ابتكار ضماد من مستخلص الحشرات

موسكو- وكالات

تمكن علماء روس من إنتاج مواد لتضميد الجروح، تم الحصول عليها من قشور القشريات والحشرات، ووفقًا لفريق البحث العلمي، فإن التقنية الطبية الجديدة، تعمل على تضميد الجروح دون حدوث تندب على الجسم المصاب، وتم نشر النتائج في مجلة “بوليمر بوليتين”.

وأشار الباحثون إلى أنه في الطب تستخدم الضمادات لعلاج الجروح الخارجية، الأمر الذي يتطلب مراقبة منتظمة واستبدالات دورية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تكوين ندبات. وقدم العلماء عينات من مادة جديدة للتضميد على أساس” أفلام الشيتوزان”، وقالوا: إنه بفضل التطوير، سيكون من الممكن إنتاج مواد البوليمر الحيوي مع عمر خدمة قابل للبرمجة في جسم الإنسان، وضمان التئام الحروق والجروح دون تندب.

يذكر أن ” الشيتوزان” يتم الحصول عليه من الكيتين الموجود في أصداف المفصليات القشريات، والحشرات، والعناكب، والسرطان، وجدران الخلايا الفطرية، والطحالب الخضراء المزرقة وبعض البكتيريا؛ حيث إنه بوليمر صديق للبيئة ومتجدد، ومتوافق حيويًا وقابل للتحلل.