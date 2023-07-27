الرياضة

أخضر المبارزة يواجه قيرغستان في ختام بطولة العالم

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1445 هـ      27 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يختتم المنتخب السعودي للمبارزة، غدًا الجمعة مشاركته في منافسات بطولة العالم للمبارزة المقامة حاليًا في مدينة ميلان الإيطالية.

وسيواجه المنتخب السعودي لسلاح الابيه غدًا نظيره القيرغستاني، ضمن منافسات (الفرق) ويمثل الأخضر السعودي” خليفة العميري وأحمد آل حسين وفيصل عابد وحسين الطويل”

وكان المنتخب السعودي لسلاح السايبر، قد خرج اليوم من الدور 32 بعد خسارته أمام المنتخب الياباني، حيث مثله عادل المطيري وأحمد القديحي ومحمد العمرو وعبدالله المنسف.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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