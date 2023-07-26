صناعة السيارات ذاتية القيادة في المملكة

البلاد – جدة

وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركتي رايجل كابيتال وكليفون للتقنية، سعياً لتطوير الاستثمار في صناعة السيارات وتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة. وأضافت الوزارة في حسابها على تويتر، أن المذكرة تمثل خطوة هامة وعلامة فارقة في تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة.

وفي ابريل الماضي أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن تجربة المركبة ذاتية القيادة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث أطلق الدكتور رميح الرميح نائب الوزير،المرحلة التجريبية لمركبة ذاتية القيادة (AV) في واجهة الأعمال بالرياض ، مؤكدا أن هذه التجارب تتماشى مع جهود الوزارة لإنشاء إطار تنظيمي وطني للمركبات المستقبلية بالتعاون مع الكيانات ذات الصلة وجذب المستثمرين.

وتسعى وزارة النقل واللوجستيات إلى تمكين التقنيات الحديثة المختلفة في جميع قطاعات النقل. ويشمل ذلك الخدمات البرية والسكك الحديدية والبحرية والجوية والخدمات اللوجستية ضمن مبادرتها لتبني أساليب نقل جديدة.