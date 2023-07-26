خطة لمعاقبة طرفي الصراع بالسودان

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن الاتحاد الأوروبي يضع إطار عمل مخصصاً للعقوبات للسودان كي يستهدف في النهاية الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة هناك، وذلك بحظر سفر وتجميد أصول وحسابات مصرفية.

وقالت المصادر إن الدول الأعضاء تبادلت أواخر الأسبوع الماضي مقترح وثيقة وستناقش التفاصيل في الأسابيع المقبلة. وأضافت أن الهدف هو الانتهاء من إطار العمل بحلول سبتمبر أيلول، ويمكن استخدامه بعد ذلك في إعداد قائمة بالأفراد والشركات المحظورة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع على أمر تنفيذي في أوائل مايو أيار يضع أساس عمل عقوبات أمريكية محتملة.

ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفجيني بريغوجين بما يشمل عملياتها في السودان وشركتي ذهب.