تمكين الابتكار والفرص في قطاع الاسكان

البلاد – الرياض

وقّع برنامج الإسكان اتفاقية شراكة مع شركة “ذا ستيج”، لإطلاق مجتمع سكان في مدينة الرياض، حيث تهدف الشراكة إلى تشجيع الابتكار في القطاع، وخلق مساحة لرفع الوعي بمبادرات البرنامج ودوره الاقتصادي والاجتماعي، وبناء مواد معرفية ثرية، والتعريف بالفرص التي يوفرها البرنامج والممكنات التي يقدمها للقطاع الخاص وغير الربحي، إضافة إلى منح الفرص للمهتمين لتقديم أفكار ومشاريع يمكنها بناء قيمة مضافة في القطاع السكني.

ووقّع الاتفاقية من جانب برنامج الإسكان، الرئيس التنفيذي المهندس نوفل بن صالح السلامة، فيما مثّل شركة “ذا ستيج” الرئيس التنفيذي محمد الموسى. وتَضمّنت الاتفاقية عقد سلسلة من اللقاءات المتخصصة في الإسكان والتطوير العقاري، بمشاركة صنّاع القرار وأبرز المختصين وخبراء العقار والمهتمين بالقطاع من (المستفيدين، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والباحثين عن فرص في المجال)، لمناقشة أبرز المواضيع والتحديات في القطاع ودراسة القرارات قبل إطلاقها، وتصميم المبادرات الجديدة.

وتشمل الشراكة إقامة فعالية هاكاثون سكان، بمشاركة أصحاب المهارات، وذلك لتطوير المشاريع وبناء القدرات البشرية، ودعم قطاع الإسكان بأفكار ومشاريع قابلة للاستثمار.