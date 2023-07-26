تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية

البلاد – الرياض

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ضمن سلسلة تقاريرها المتخصصة، تقريراً بعنوان “ريادة الأعمال الاجتماعية: خدمة المجتمع وتحقيق الإيرادات”، وذلك بهدف تسليط الضوء على القطاع والتعريف به. كما يوضح التقرير تميز المشاريع الريادية الاجتماعية، والتي تقع بين المؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح، والمشاريع التجارية.

يأتي تقرير ريادة الأعمال الاجتماعية ضمن سلسلة التقارير المتخصصة التي تصدرها “منشآت” بشكل دوري، ويستعرض الخطوات اللازمة والمتطلبات الأساسية لرائد الأعمال الراغب في تأسيس منشأة اجتماعية، بدءاً من الفكرة وإطلاق المنتج التجريبي وحتى التوسع. كما تضمن التقرير حوارات مع خبراء في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى قصص نجاح لرواد أعمال من أصحاب المنشآت الاجتماعية، متضمناً حواراً مع مؤسس أحد المشاريع المتخصصة في الزراعة ورقمنة التشجير، إضافة إلى مؤسس مشروع لتوفير القرآن الكريم للمكفوفين من جميع أنحاء العالم. وسلط التقرير الضوء على نماذج أعمال للمنشآت الاجتماعية مع التركيز على أبرز ثلاثة نماذج لاقت وحققت أرباحاً مادية خلال الفترة الماضية. فيما استعرض الجهود المقدمة في المملكة لدعم نمو واستدامة المنشآت الاجتماعية من توفير حاضنات ومسرعات أعمال وتقديم البرامج التدريبية والتعليمية.

خلال الفترة الماضية، حصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ثلاث شهادات آيزو عالمية، شملت نظام إدارة الجودة ISO 9001، ونظام إدارة التعامل مع الشكاوى ISO10002، ونظام إدارة المعرفة ISO 30401؛ نظير تحقيق المتطلبات اللازمة للحصول عليها.