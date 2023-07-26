المحليات

الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1445 هـ      26 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 128 مخالفة خلال 4719 زيارة تفتيشية نفذتها على منشآت خاضعة لإشرافها في شهر يونيو الماضي.

وأوضحت “الهيئة” أنها نفّذت 3052 زيارة لمنشآت غذائية، و193 لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1471 لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و726 جولة رصد وتقصٍّ على المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها.

وأشارت الغذاء والدواء إلى أنها أغلقت 17 منشأة لعدم حصولها على ترخيص أو بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، وأوقفت 3 من خطوط الإنتاج، وأتلفت 667 كجم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ 39.077 إرسالية، تم رفض 312 منها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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