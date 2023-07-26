الصناعات العسكرية تشارك في معرض اسطنبول

إسطنبول- واس

افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس، جناح المملكة المشارك في معرض الصناعات الدفاعية الدولي “آيدف 2023” بمدينة إسطنبول في جمهورية تركيا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.

واطلع محافظ الهيئة على محتوى ومنتجات أجنحة الجهات الوطنية المشاركة في الجناح السعودي الذي يضم كلاً من وزارة الاستثمار، والشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي”، ومعرض الدفاع العالمي، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة إيراف الصناعية المحدودة، التي استعرضت النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في بناء اقتصادٍ مزدهر وصناعةٍ مستدامة.

وأكد المهندس العوهلي أن هذه المشاركة الإستراتيجية للمملكة تهدف إلى لقاء أبرز اللاعبين في المجال ومن المستثمرين من أنحاء العالم، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة إلى توطين ما يزيد عن 50 % من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.