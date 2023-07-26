الألماني ماتياس يقود الأهلي فنيًا

المدير الرياضي للأهلي بين إيطالي وإنجليزي

عائض الدهاس – جدة

علمت مصادر” البلاد” أن إدارة النادي تفاضل لمنصب المدير الرياضي للنادي بين إيطالي أو إنجليزي؛ لاختيار أحدهما لتولي المنصب. يذكر أن الاثنين لديهما تجارب ناجحة في مجالهما.

وفي سياق متصل، بينت مصادر خاصة لـ” البلاد” أن الألماني ماتياس يايسله هو الأقرب لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لمدة 3 مواسم، وسيجلب معه 6 مساعدين في طاقمه الفني.

كما أشارت المصادر إلى أن الكابتن محمد مسعد سينضم للجهاز الفني للفريق الأول؛ كمساعد مدرب، وكذلك هناك توجه لدى الإدارة لاستمرار الكابتن نايف القاضي في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي.