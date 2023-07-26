الرياضة

الألماني ماتياس يقود الأهلي فنيًا

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1445 هـ      26 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

المدير الرياضي للأهلي بين إيطالي وإنجليزي
عائض الدهاس – جدة

علمت مصادر” البلاد” أن إدارة النادي تفاضل لمنصب المدير الرياضي للنادي بين إيطالي أو إنجليزي؛ لاختيار أحدهما لتولي المنصب. يذكر أن الاثنين لديهما تجارب ناجحة في مجالهما.

وفي سياق متصل، بينت مصادر خاصة لـ” البلاد” أن الألماني ماتياس يايسله هو الأقرب لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لمدة 3 مواسم، وسيجلب معه 6 مساعدين في طاقمه الفني.

كما أشارت المصادر إلى أن الكابتن محمد مسعد سينضم للجهاز الفني للفريق الأول؛ كمساعد مدرب، وكذلك هناك توجه لدى الإدارة لاستمرار الكابتن نايف القاضي في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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