الدولية

استخدام ممر حبوب البحر الأسود لأغراض عسكرية

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1445 هـ      26 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

أشارت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، إلى أن أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف الناتو “استخدموا ممر الحبوب في البحر الأسود لأغراض تخريبية، ولم يكونوا مهتمين بتقديم المساعدة الإنسانية للدول المحتاجة.

وقالت ماتفيينكو في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء: لم يكن أي من أوكرانيا وواشنطن والناتو مهتماً بموضوع تقديم المساعدة للدول التي تحتاج إلى الدعم الغذائي، وكانت لديهم أهداف أخرى، وكانت أهدافا تخريبية وعسكرية – لاستخدام ممر الحبوب في الأعمال التخريبية والهجمات الإرهابية. كما أضافت، تعليقاً على اجتماع مجلس “أوكرانيا-الناتو” المقرر عقده 26 يوليو، أن كييف لم تتوجه إلى الأمم المتحدة، بل توجهت إلى حلف شمال الأطلسي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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