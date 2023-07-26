استخدام ممر حبوب البحر الأسود لأغراض عسكرية

أشارت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، إلى أن أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف الناتو “استخدموا ممر الحبوب في البحر الأسود لأغراض تخريبية، ولم يكونوا مهتمين بتقديم المساعدة الإنسانية للدول المحتاجة.

وقالت ماتفيينكو في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء: لم يكن أي من أوكرانيا وواشنطن والناتو مهتماً بموضوع تقديم المساعدة للدول التي تحتاج إلى الدعم الغذائي، وكانت لديهم أهداف أخرى، وكانت أهدافا تخريبية وعسكرية – لاستخدام ممر الحبوب في الأعمال التخريبية والهجمات الإرهابية. كما أضافت، تعليقاً على اجتماع مجلس “أوكرانيا-الناتو” المقرر عقده 26 يوليو، أن كييف لم تتوجه إلى الأمم المتحدة، بل توجهت إلى حلف شمال الأطلسي.