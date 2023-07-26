أكد على الجودة.. القصبي: السوق السعودية تجذب المنتجات الأوروبية

البلاد – الرياض

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن جهود المملكة أسهمت في زيادة جاذبية السوق السعودي ورفعت من وتيرة اهتمام رجال الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي بإجراءات دخول المنتجات للأسواق، حيث يعكس ذلك حجم نجاح رؤية 2030 اقتصاديًا، مشيرًا إلى أنّ الهيئة بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، تعمل وبشكل حثيث على أن يكون السوق السعودي الأكثر سلامة في المنتجات المتداولة، للارتقاء بجودة المنتجات المحلية والمستوردة وتعزيز تنافسية السوق.

ونوّه بالاهتمام الكبير الذي أظهره رجال وسيدات الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي بإجراءات دخول المنتجات للسوق السعودي، وذلك خلال جولة وفد المواصفات السعودية على عدد من دول الاتحاد.

من جانب آخر يقوم حاليًا وفد المواصفات السعودية بزيارة لإسبانيا، تخللها ورشة عمل للمصنعين والموردين للتعريف بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات، وخدمات منصة سابر، ومزايا علامة الجودة ، والبرامج التي تقدمها الهيئة تسهيلاً للتجارة الدولية بين المملكة وشركائها.

كما اجتمع محافظ الهيئة مع رئيس الجمعية الإسبانية للتقييس ألفريدو بيرخيس، ومديرها العام خافيير غارسيا دياز، لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات التقييس المختلفة، كما اجتمع بعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والغرف التجارية والمصنعين في القطاعات الأكثر تصديراً للمملكة وبحث تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.