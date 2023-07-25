كيف نكسب السباق ضدّ المحتالين بقوة التحليلات؟

بقلم صالح الشويعر – “مدير شركة ساس بالمملكة العربية السعودية”

تُظهر الأرقام أن الاحتيال في أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، لذا لم يكن مفاجئًا أن مكافحة الاحتيال والجرائم المالية جاءت على رأس أول عشر توجهات حدّدتها شركة “ساس” لهذا العام. إن التقديرات تشير بوضوح إلى أن الجرائم المالية تكلّف الاقتصاد العالمي ما يزيد على 2.4 تريليون دولار، فيما ترتفع في المقابل تكاليف الامتثال في القطاع المالي إلى 180 مليار دولار أو أكثر قليلًا. هذا المشهد يؤثر في الاقتصادات والأفراد على مستوى العالم، والمملكة العربية السعودية ليست استثناء أبدًا.

لقد أحدث استخدام القنوات الرقمية تيسيرًا وراحة في مختلف جوانب حياتنا اليومية، بدءًا من طلب الطعام والتسوّق عبر الإنترنت، وصولًا إلى سداد الفواتير، فالمستهلكون والمؤسسات لم يترددوا في الإقبال على الفرص التي أتاحها التحوّل الرقمي. لكن التزايد الهائل في الرقمنة على امتداد مختلف القطاعات الاقتصادية صاحبه نمو كبير في فرص الاحتيال والجرائم المالية.

إلا أن هذا التيسير المتنامي ينطوي على جانب آخر يتمثل بتزايد عدد نقاط الاختراق والتخريب المحتملة، بالتوازي مع النموّ في حجم معاملات السداد والأشكال الجديدة من التفاعلات الرقمية، حتى أن بإمكاننا القول إن فرص الاحتيال والجرائم المالية الجديدة سوف تتواصل، وعمليات الاحتيال سوف تستمر في النمو، لا سيما وأن المحتالين الراغبين في سرقة الأفراد والمؤسسات يسارعون باستمرار إلى محاولة استغلال الثغرات التنظيمية والقانونية.

ثمّة خطوات مهمة يتعيّن على مؤسسات القطاع المالي اتخاذها لحماية أنفسها وعملائها. في هذا السياق، وقبل بضعة أشهر، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي الجهة التنظيمية للقطاع المالي في المملكة، منظومة مكافحة الاحتيال المالي، مع مجموعة شاملة من متطلبات الامتثال موجهة لجميع المؤسسات المالية العاملة في المملكة، لتغطي ضوابط الكشف عن محاولات الاحتيال والاستجابة لها ومنعها. ولا شكّ في أن الجهود التنظيمية سوف تستمر في الاتساع والتعمّق، وسيغدو الجمهور أكثر حساسية تجاه أية أخطاء أو ممارسات تجارية غير لائقة.

في الوقت نفسه، هناك حاجة لإيجاد التوازن في ظلّ التوقعات المرتفعة لعملاء الخدمات المصرفية، ورغباتهم المتزايدة في تبني التقنيات الجديدة.

إن المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية يلزمها تطوير القدرة على تتبع الأنشطة الاحتيالية لحظة بلحظة، واكتشاف الأضرار المحتملة ومنع حدوثها. وهنا يأتي دور تقنيات التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات، التي تتيح للمؤسسات المالية مراقبة جميع معاملات السداد التي تتمّ عبرها، واتخاذ قرارات فورية بشأن محاولات الاحتيال المحتملة، وفهم أنماط السلوك الاحتيالي على امتداد مختلف مجالات الأعمال.

ما ينبغي للمؤسسات المالية تطبيقه في هذا الإطار هو نهج مختلط من التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات، يكفل لها تمييز المحتالين وحماية العملاء الحقيقيين.

إن شركة ساس، باعتبارها رائدة تحليلات البيانات في العالم، تجمع بين الأساليب والأدوات الكفيلة بمنع الاحتيال في وقت مبكر، وتقليل الإنذارات الكاذبة، والارتقاء بتجربة العملاء، لتلبي بذلك حاجة المؤسسات الحريصة على تحسين قدرتها على اكتشاف محاولات الاحتيال والتهديدات الحقيقية ومنعها بسرعة أكبر باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي.

إن العديد من البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، إما أنها توظف حلول ساس الخاصة بالكشف الفوري عن محاولات الاحتيال والوقاية منها، أو ترتّب لاستخدامها، في سبيل تقديم خدمة أفضل لعملائها وتلبية متطلبات الامتثال التنظيمية لمستوى النضج الثالث الواردة في منظومة مكافحة الاحتيال المالي الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

يبرُز أحد البنوك بوصفه رائد الاستخدام المبتكر لتحليلات ساس في المملكة، فيما يتعلق بحماية عملائه من محاولات الاحتيال المعقدة، مثل ما يُعرف بتبديل شريحة الهاتف، التي تحدث عندما ينتحل المحتالون هوية عميل البنك ويحصلون على خدماته الهاتفية باستخدام شريحة إلكترونية e-sim بديلة للشريحة الأصلية، ما يمكّنهم من تلقي رمز الاستخدام لمرة واحدة (OTP) بدل العميل لتغيير كلمة المرور للحساب المصرفي وما إلى ذلك. لكن استخدام تقنيات تعلم الآلات العاملة لحظة بلحظة واستقصاء معلومات الأجهزة من الأطراف الخارجية، يتيح اكتشاف مثل هذه الحوادث أثناء وقوعها، ومنع أية معاملات ناتجة عنها على الفور. ويمكن القول باختصار إن استخدام هذه الأساليب المتقدمة يمكّن البنوك من اكتشاف الاحتيال ومنعه بسرعة، والحفاظ على أمن العملاء أثناء إتاحة المجال أمامهم للاستفادة من الخدمات الرقمية بسلاسة.

ومع تقدم المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون مركزًا ماليًا إقليميًا متقدمًا، ومع تنامي أعداد المؤسسات الرقمية الكبيرة، تزداد أهمية حماية الاستقرار المالي والمجتمعي من الأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال ومحاولات الاحتيال بمختلف أشكالها. ونظرًا لأن الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية تواصل العمل على تعديل اللوائح والقدرات لمواجهة التهديدات، فقد أثبت الذكاء الاصطناعي والتحليلات أنهما حليفان فعّالان في طريق الكفاح ضدّ المساعي التخريبية للمجرمين.