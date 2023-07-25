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لقاء مفتوح لتطوير قطاع الأزياء

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1445 هـ      25 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

تُنظّم هيئة الأزياء الخميس لقاءً مفتوحاً مع المنشآت التعليمية حول الاحتياجات التعليمية، الذي ستلتقي الهيئة من خلاله بالأكاديميين المتخصصين في مجال الأزياء، وروّاد الأعمال في هذا القطاع، إضافة إلى المهتمين في مجال تعليم الأزياء، والطالبات الدارسات في تخصصات الأزياء، وذلك لمناقشة الوضع الراهن في القطاع التعليمي لقطاع الأزياء.
ويهدف اللقاء الذي سيُعقد افتراضياً إلى معرفة مختلف الاحتياجات الخاصة بالتعليم، وتمكين هيئة الأزياء من تلبية احتياجات قطاع التعليم في مجال الأزياء بالمملكة؛ وذلك سعياً منها إلى تعريف الممارسين والمهتمين والدارسين في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الأزياء وبالمهارات والمعارف العلمية، لصناعة أجيال متعلمة وقادرة على الإسهام في تطوير القطاع بمختلف مجالاته، وتصدير المواهب السعودية للحضور على المستوى العالمي بما يعود على القطاع بفوائد متعددة. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأزياء على تنظيمها كقناة اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة، وتسعى من خلاله الهيئة إلى تلبية احتياجات القطاع باختلافاتها المتعلقة بالتعليم، والنهوض بالقطاع التعليمي في هذا المجال، ومعرفة النواقص وتعويضها عبر التحدث مع المنشآت التعليمية، ومناقشة الحلول والأفكار والرؤى التي تسهم في سد الفجوات ومعالجتها.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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