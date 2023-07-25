“كأس الملك سلمان للأندية”.. عهد جديد لبطولات الاتحاد العربي

هاني البشر- الرياض

تتأهب ملاعب” الطائف وأبها والباحة”؛ لانطلاق منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 ناديًا.

وتنطلق مباريات البطولة الخميس المقبل، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا السد القطري والوداد المغربي، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريقا الصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في تمام السادسة مساءً، ثم يلعب فريقا الأهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، في تمام الثامنة مساءً.

وفي ختام مباريات اليوم الأول، يلتقي فريقا الترجي التونسي والاتحاد السعودي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في تمام العاشرة مساءً.

وتضم المجموعة الأولى كلًّا من” الترجي التونسي، والصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي، والاتحاد السعودي. وتضم الثانية كلًّا من” الوداد المغربي، والأهلي طرابلس الليبي، والهلال السعودي، والسد القطري. وفي الثالثة يلتقي كل من” الاتحاد المنستيري التونسي، والشباب السعودي، والزمالك المصري، والنصر السعودي”. وتضم المجموعة الرابعة كلًّا من” شباب بلوزداد الجزائري، والكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي، والرجاء المغربي”.

وتعدُّ بطولات الأندية من أهم وأبرز مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث تستحوذ على اهتمام عشاق كرة القدم العربية على نطاق واسع، منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 1982م، إذ أقيمت بطولة الأندية العربية بتسعة مسميات مختلفة، وظل التنافس القوي والإثارة الكبيرة حاضرين بين كافة الفرق لاعتلاء منصة التتويج بالكؤوس.

بطولة الأندية العربية أبطال الدوري

انطلقت المسابقة للمرة الأولى تاريخيًّا عام 1982م، تحت مُسمى “بطولة الأندية العربية أبطال الدوري”، وأقيمت منها 17 نسخة، واستمرت حتى عام 2001م.

– بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس

أقيمت 12 نسخة من البطولة تحت مُسمى “الأندية العربية أبطال الكؤوس”، بين عامي 1989 و2002م.

واحتضنت المملكة العربية السعودية منافسات النسخة الأولى عام 1989م، وتوج الملعب التونسي باللقب.

وُلعبت منافسات النسخة الثانية من البطولة في الإمارات عام 1991م، وارتقى الأولمبيك البيضاوي المغربي منصة التتويج بالكأس.

وأقيمت النسخة الثالثة في عام 1993م بالسعودية، واحتفظ الأولمبيك البيضاوي باللقب.

وتُوِّج الأولمبيك المغربي باللقب الثالث على التوالي في النسخة الرابعة عام 1994م في قطر، بينما اقتنص الأهلي المصري الكأس في نسختها الخامسة خلال العام التالي في مصر.

أما النسخة السادسة فكانت في تونس عام 1995م، وتوج بها الإفريقي التونسي، بينما اقتنص أولمبيك خريبكة المغربي اللقب في النسخة السابعة خلال العام التالي مباشرة في الأردن.

واحتضن الإسماعيلي المصري منافسات النسخة الثامنة عام 1997م، لكن مولودية وهران الجزائري توج باللقب.

وأقيمت منافسات النسخة التاسعة في لبنان عام 1998م، واحتفظ مولودية وهران باللقب مجددًا. فيما توج فريق الاتحاد القطري بالكأس في نسختها العاشرة بالكويت 1999م.

ونجح الهلال السعودي في التتويج باللقب في نسختها الحادية عشرة عام 2000م بالرياض، وأسدل الستار على البطولة بهذا المُسمى في نسخة تونس 2002م، حين توج الملعب التونسي باللقب.

بطولة الأندية العربية (كأس الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز)

أقيمت البطولة تحت هذا المُسمى في مرتين سابقتين، خلال عام 2003م، ولُعبت الأولى في ضيافة نادي الاتحاد السعودي، حين توج مواطنه الأهلي باللقب، بينما جاء الإفريقي التونسي وصيفًا.

أما النسخة الثانية فقد أقيمت في مصر، وتوج الزمالك المصري باللقب وقتها، فيما حل الكويت الكويتي في المركز الثاني.

بطولة الأندية العربية الأبطال (النخبة)

أقيمت المسابقة تحت مُسمى بطولة الأندية العربية الأبطال (النخبة) عبر 7 نسخ بين عامي 1995 و2001م، وانطلقت للمرة الأولى في السعودية، وتوج باللقب فريق الشباب السعودي.

ولُعبت النسخة الثانية من البطولة في تونس عام 1996م، وتوج بها الترجي التونسي، بينما اقتنص الأهلي المصري كأس النسخة الثالثة بالمغرب في العام التالي مباشرة.

وحافظ الأهلي المصري على اللقب في النسخة الرابعة عام 1998م في تونس، بينما جاء الإفريقي التونسي وصيفًا له آنذاك.

وتوج مولودية وهران الجزائري بلقب البطولة في نسختها الخامسة في سوريا عام 1999م، فيما اقتنص الشباب السعودي الكأس في النسخة السادسة عام 2000م في الأردن.

وأسدل الستار على البطولة تحت هذا المسمى بعد نسخة سوريا عام 2001م، حين توج بلقبها فريق الهلال السعودي، بينما جاء مواطنه النصر في المركز الثاني.

دوري أبطال العرب

ظهر مُسمى دوري أبطال العرب في 6 نسخ مختلفة بين عامي 2003 و2009م، وأقيمت النسخة الأولى منها في موسم 2003-2004م بمشاركة 32 فريقًا من 17 بلدًا مختلفًا، وتوج باللقب وقتها فريق الصفاقسي التونسي.

النسخة الثانية من دوري أبطال العرب جرت بمشاركة 32 فريقًا من 17 بلدًا أيضًا، ولُعبت المباراة النهائية في مدينة جدة، وتوج باللقب فريق الاتحاد السعودي خلال موسم 2004-2005م.

وتوج الرجاء المغربي باللقب في النسخة الثالثة خلال موسم 2005-2006م. بينما نجح وفاق سطيف الجزائري في التتويج بالكأس الرابعة موسم 2006-2007م.

وحافظ وفاق سطيف على اللقب في النسخة الخامسة موسم 2007-2008م، فيما توج الترجي بالكأس السادسة والأخيرة تحت هذا المُسمى في 2008-2009م.

كأس الاتحاد العربي للأندية

ظهر مُسمى كأس الاتحاد العربي للأندية خلال مرة واحدة فقط، في النسخة التي أقيمت موسم 2012-2013م، بمشاركة 22 فريقًا من 18 بلدًا مختلفًا. وأقيمت المباراة النهائية في الجزائر، وتوج اتحاد العاصمة الجزائري باللقب.

البطولة العربية للأندية

ظهر هذا المُسمى مرة واحدة أيضًا خلال نسخة عام 2017م، وانطلقت البطولة بالتصفيات بمشاركة 20 فريقًا من 18 بلدًا مختلفًا، بينما لُعبت النهائيات بحضور 12 ناديًا في مصر. وتوج الترجي التونسي باللقب.

كأس زايد للأندية الأبطال

ظهر مُسمى كأس زايد للأندية الأبطال خلال موسم 2018-2019م، وتلك النسخة خطفت الأنظار وأقيمت بمشاركة متميزة من الفرق العربية. ونجح النجم الساحلي التونسي في التتويج باللقب.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تحول المُسمى في النسخة التالية إلى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، خلال موسم 2020-2021م، وتوج فريق الرجاء المغربي باللقب، بعد فوزه على الاتحاد السعودي في المباراة النهائية بالمغرب.