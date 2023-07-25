الرياضة

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: الاستقطابات العالمية للدوري السعودي نقلة نوعية للقارة

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1445 هـ      25 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بالقفزات الاحترافية الكروية والتسويقية التي يشهدها الدوري السعودي، وعدّ بناء المنافسات الكروية بتلك الجودة والاستثمار نموذجًا متميزًا لصناعة دوري كروي مثالي؛ يمثل واجهة مضيئة لكرة القدم الآسيوية.
وأوضح ابن إبراهيم، أن آسيا تمتلك مستقبلًا مبهرًا في التحول الاحترافي الكروي، قائلًا: ” لطالما أكدنا أن القارة الأسيوية تمتلك مقومات فريدة لإحداث نقلة نوعية تبهر العالم، وعندما ننظر للكم الهائل من الاستضافات العالمية الكروية الناجحة في آسيا؛ التي كان آخرها مونديال قطر 2022، انتهاءً بالنقلة العالمية للدوري السعودي الذي بات اليوم استثمارًا ناجحًا للقدرات البشرية والصناعة الكروية والنجومية الاحترافية، سنجد أن آسيا اليوم تسير بالشكل الصحيح نحو تحقيق أهدافها بقوة ومتانة اتحاداتها الوطنية”.


– مكسب كبير لآسيا
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الاستقطابات العالمية للدوري السعودي ستكون أحد المكاسب الكبرى للمنافسات الآسيوية على صعيد الأندية، لوجود لاعبين كبار عالميًا في الأندية السعودية وفي المنافسات الآسيوية، ما يعد مكسبًا فنيًا وتسويقيًا كبيرًا سيحدث الأثر الفني والإعلامي، وسيواكب الخطوات المستمرة التي يعمل عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتطوير جميع مسارات الكرة في القارة.
وأضاف:” الرؤية التطويرية للدوري السعودي انبثقت من رؤية وطنية شاملة، وهو ما يعزز الاستدامة ويفرض الاستقرار، ويشير إلى تنامي قوة الوهج والاستثمار والتسويق من عام لآخر، وهي خطوات ذكية مدروسة للوصول لوضع الدوري السعودي في مصاف نخبة الدوريات العالمية”.
وتابع: “الأمر الذي يسهم بنقل التجربة السعودية الملهمة للكثير من الدوريات الوطنية في آسيا والتي نشهد بالكثير منها نقلات احترافية مؤسسية، ودورنا في الاتحاد الآسيوي هو المساندة والدعم والقيام بالأدوار التي تسهم بتطوير مختلف أركان اللعبة”.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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