الهلال يتطلع لإنهاء صفقتي” مالكوم وميتروفيتش”

هلال سلمان- جدة

أعلن نادي الهلال عن انتقال لاعبه ماتيوس بيريرا إلى فريق كروزيرو البرازيلي على سبيل الإعارة؛ حيث لم يدخل ضمن حسابات المدرب البرتغالي جيسوس للموسم الجديد.

وكان الهلال قد قدم مدربه العائد ومحترفيه الثلاثة الجدد” خاليدو كوليبالي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وروبن نيفيش” في حفل بهيج باستاد الملك فهد الدولي أمسية الأحد، ثم خاض مباراته الأولى في الرياض هذا الموسم أمام فريق الكويت الكويتي، وانتهت بفوز “الزعيم” بنتيجة 4-2، حيث سجل أهدافه كل من” سافيتش وميشايل ونيفيش وسالم الدوسري”.

ولا تزال جماهير الهلال تترقب إنهاء انتقال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي، والبرازيلي مالكوم من زينيت الروسي، حيث لم تتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة لإعلان الصفقتين.

وفي سياق متصل، أكد الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو، أن الهلال قدم عرضًا فلكيًا للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، بلغت قيمته 300 مليون يورو، فيما أشارت شبكة (سي بي إس) إلى أن الهلال سيحاول إغراء مبابي براتب لمدة موسم واحد يبلغ 700 مليون يورو.

ورغم تصريح مبابي بأنه لن يستمع سوى لعرض ريال مدريد، إلا إن الخطة هي خوض مبابي موسمًا واحدًا بقميص الهلال، قبل الانتقال إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

ويلعب الهلال مباراته الأولى في كأس الملك سلمان للأندية الخميس المقبل، حيث يواجه نظيره أهلي طرابلس الليبي في أبها.

وكان نادي الهلال قد رفض عرضًا من نادي كليرمون الفرنسي لشراء عقد نجمه الشاب سعود عبدالحميد.