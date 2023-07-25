الرياضة القادسية يتعاقد مع أيمن الخليف

البلاد- الدمام

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع اللاعب أيمن الخليف؛ لتعزيز خط الوسط القدساوي لمدة موسمين، في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. كانت بدايات الخليف من الفئات السنية بنادي هجر، ثم انتقل إلى النادي الأهلي في عام 2015، وتألق مع منتخب الشباب في كأس آسيا 2016، بعدها انتقل لنادي الوحدة في 2019 ثم انضم إلى نادي الفتح مطلع عام 2022. ولعب الخليف في دوري المحترفين السعودي مع كافة الأندية التي مثلها في 64 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.