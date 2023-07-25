” الجوهرة “ تستضيف منافسات البطولة الخليجية لناشئي كرة السلة

البلاد- جدة

تنطلق اليوم الثلاثاء على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضة بمدينة جدة البطولة الخليجية لناشئي كرة السلة المؤهلة للبطولة الآسيوية، بإقامة مباراتين؛ حيث يجمع اللقاء الأول بين منتخب البحرين بنظيره منتخب قطر عند الساعة 5 مساء، أما اللقاء الثاني فيجمع المنتخب السعودي بنظيره الكويتي عند الساعة 7 مساء.

ويشارك في البطولة منتخبات السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وتلعب منافسات البطولة من دور واحد، وتقام بعد ختام الدور الأول منافسات الدور نصف نهائي؛ إذ يلعب الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، ويلتقي المنتخبان الفائزان فى المواجهتين في نهائي البطولة،

ويلعب الخاسران لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقد أكمل المنتخب السعودي للناشئين تحضيراته للبطولة من خلال إقامة معسكر إعدادي في البوسنة، خاض خلاله عددًا من المباريات الودية، وتضم تشكيلة أخضر ناشئي السلة اللاعبين” أمجد عتيق – محمد خفاجي- خالد مجدي – علي موسي – جهاد أحمد – حسن إبراهيم – رضا علي – فهد فيصل – سطام سلمان – ساري أشرف- رضا محمد – عبدالرحمن عادل – يوسف سامي- ثامر مشرقي”.

ويشرف على الجهاز الفني المدرب تانير جوناي ومساعداه سلمان الثواب، ورأفت مكي، وعبدالله الجيزاني.