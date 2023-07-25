ألوان عسير تعزز الفنون التشكيلية

البلاد ــ أبها

تنظم هيئة تطوير منطقة عسير، اليوم بالتعاون مع نادي “سعودي آرت” و منصة “هاوي” معرض “ألوان عسير” الذي يجمع هواة الفنون البصرية وفناني المنطقة.



ويقدم المعرض الذي يقام في فندق قصر أبها، وتستمر فعالياته لمدة ثلاث أيام، أعمال الفنانين من مدارس تشكيلية مختلفة، إضافة إلى فن النحت بجميع أنواعه، إلى جانب التصوير الضوئي وأعمال تطبيقية من التراث كالسدو، والنحاس، والخامات البيئية، وعددٍ من أشكال الفنون، منها الفن المعاصر والمفاهيمي، والجرافيتي، وفن الكاريكاتير حسب الأسلوب، والتدوير البيئي، والخط العربي، والرسم المباشر.

ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة الفنون البصرية من خلال دمج الفئات المتخصصة والمحترفة مع الهواة المبتدئين في كافة الفنون البصرية للاستفادة من خبراتهم والاطلاع على أعمالهم بما يساعد العناصر الشابة إلى الوصول إلى مستويات متقدمة من الإتقان والاحتراف.