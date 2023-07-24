في مغامرة استكشافية عبر الزمن من باطن الأرض مرورًا بالحياة الطبيعية والحضارات الإنسانية، منتهيةً في أبعاد الفضاء الخارجي الغامض، يخوض الأطفال تجربةً ثريةً في المخيم الصيفي المخصص للأطفال، الذي يقيمه المتحف الوطني السعودي، تحت شعار “إنسان .. حيوان .. جماد” وذلك في مقر المتحف بالرياض، على فترتين؛ أقيمت الأولى منها ابتداء من 10 – 20 يوليو الجاري، فيما ستقام الفترة الثانية من 24 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا يوميًا. ويستهدف المخيم الصيفي الأطفال من الفئة العمرية من 9 إلى 12 عامًا، حيث يمنحهم تجربة تفاعلية تثير فضولهم، وتشعل شغفهم، وتصقل مهاراتهم الابتكارية، وتفكيرهم الإبداعي، وتكسبهم معارف تاريخية عن الإرث الثقافي والطبيعي في المملكة، كما يقدم المخيم برامج مفيدة، وممتعة ضمن مسارات مختلفة.