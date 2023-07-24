الرياضة في حفل”WOW ASIA”.. شركة رياضة المحركات السعودية تحصد جائزة أفضل سباق للفورمولا 1 لعام 2023

هاني البشر- الرياض

حصدت شركة رياضة المحركات السعودية- الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1- جائزة أفضل سباق للفورمولا 1 في المنطقة لعام 2023 خلال حفل توزيع جوائز “WOW” المرموقة لعام 2023، الذي أقيم في مركز المؤتمرات العالمي في مومباي بالهند. ويعتبر الحدث السنوي المرموق أحد أكبر المنصات في آسيا؛ للاحتفاء بأبرز الأعمال في مجالات التسويق والمؤتمرات والفعاليات الترفيهية الحية والفعاليات والمشاريع التي تقام في أسيا، وجاءت الجائزة تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققته شركة رياضة المحركات السعودية في استضافة ثلاثة سباقات للفورمولا 1 خلال أقل من 16 شهرًا على حلبة كورنيش جدة، أحدث حلبة شوارع جديدة بالكامل على روزنامة الفورمولا 1، التي بلغت ذروتها في السباق الأخير الذي أقيم في شهر مارس 2023 وقدم أحد أكثر السباقات إثارة في موسم الفورمولا 1. وإلى جانب الإثارة على حلبة السباق، استمتع الجمهور أيضًا بعطلة نهاية أسبوع حافلة من الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية، التي ضمت نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في العالم، إلى جانب الفعاليات التي تلائم جميع أفراد العائلة. تسلم الجائزة بالنيابة عن شركة رياضة المحركات السعودية كل من شارميلا ندراجا، الرئيس التنفيذي للعمليات، وساجد سعيد مدير الفعاليات. الجدير بالذكر، أن المملكة ستستضيف السباق الرابع لجائزة السعودية الكبرى، قمة رياضة السيارات في العالم، خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2024، حيث ستكون عطلة نهاية الأسبوع في جدة هي الثانية من الموسم مجددًا، عندما تكون البطولة مفتوحة على مصراعيها ليستمتع الجميع بالسباق الحماسي تحت الأضواء الكاشفة على الشواطئ الخلابة للبحر الأحمر، وسيحظى الجمهور مجددًا بفرصة متابعة أقوى سباقات العالم من مدرجات حلبة كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر، ومشاهدة سائقيهم المفضلين عن قرب، وهم يتسابقون بسرعات تتخطى معدلاتها 252 كم / ساعة.