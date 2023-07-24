ضبط عريس قاتل في ليلة زفافه

تونس ــ وكالات

أصدرت السلطات القضائية التونسية، قرارًا باحتجاز عريس؛ للاشتباه بتورطه في قتل شاب دهسًا بسيارة، إثر خلاف نشب بينهما، ليلة زفافه، بعاصمة البلاد.

وبحسب ما نقله موقع إذاعة “موزاييك” المحلية، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قرارًا بحبس العريس على ذمة التحقيق؛ للاشتباه في تورطه ليلة زفافه في قتل شاب دهسًا بسيارة إثر خلاف نشب بينهما في محيط إحدى قاعات الأفراح”.

وفي حيثيات الواقعة، أفادت الصحيفة بأن خلافًا نشب بين مجموعتين من الحاضرين إلى حفل الزفاف، أول من أمس، بمحيط قاعة الأفراح، “قبل أن يعمد العريس المتهم إلى ركوب سيارة، قادها في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة، داهسًا أحد الشبان”.

وأدت العملية- بحسب المصدر ذاته- إلى وفاة الضحية في نفس المكان، وإصابة شخص آخر تعرض إلى جروح طفيفة، فيما تقرر التحفظ على العريس بتهمة” القتل العمد مع سبق القصد”.