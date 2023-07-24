ريال مدريد وميلان بنكهة أمريكية

البلاد- جدة

يخوض ريال مدريد أول مباراة ودية له في الجولة التحضيرية للموسم الجديد بالولايات المتحدة أمام ميلان صباح اليوم الاثنين، ولكن الشكوك تحوم حول مشاركة أردا غولر، وهو أحد أحدث صفقات الفريق الملكي، في هذه المباراة.

ولم يشارك اللاعب التركي الواعد (18 عامًا) في تدريب الريال بالمنشآت الرياضية لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس؛ بسبب متاعب بدنية.

كما غاب ألفارو أودريوزولا عن الجلسة التدريبية؛ بسبب متاعب جسدية أيضًا، ولكن اللاعب لا يدخل في خطط المدرب كارلو أنشيلوتي لهذا الموسم.

وسيستضيف ملعب “روز بول” الشهير في باسادينا- الواقع في مقاطعة لوس أنجليس، حيث أقيم نهائي مونديال 1994- المباراة الودية بين ريال مدريد وميلان، علمًا أن الطاقة الاستيعابية للملعب تزيد عن 90 ألف متفرج.

ولن تكون هذه المباراة خاصة بالنسبة لأنشيلوتي فحسب، الذي كان لاعبًا ومدربًا لنادي “الروسونيري”، لكنها ستكون كذلك أيضًا لإبراهيم دياز الذي عاد إلى مدريد بعد 3 سنوات قضاها في ميلان على سبيل الإعارة.

وبعد 3 أيام من التدريب في لوس أنجلوس، سيتمكن أنشيلوتي في مواجهة منافس قوي البدء في اختبار التغييرات التكتيكية، التي كشف عن نيته تطبيقها في الموسم الجديد.

وستكون المباراة الأولى من 4 مواجهات ودية تحضيرية يخوضها ريال مدريد خلال جولته بالولايات المتحدة.