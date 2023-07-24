حريق يرعب منتخب نيوزيلندا للسيدات

البلاد- جدة

قال الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم في نيوزيلندا أندرو برينجيل، أمس الأحد: إن منتخب السيدات في حالة معنوية جيدة، بعدما اندلعت النيران في فندق الفريق المشارك في كأس العالم، ما أرغمه على المغادرة لفترة وجيزة.

وأضاف المسؤول، أن الفريق احتمى بمطعم بالقرب من الفندق بعد مغادرته في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى عدم وجود صلة واضحة بين الواقعة والفريق أو البطولة.

وقال: إن شرطة نيوزيلندا اعتقلت شخصًا على صلة بالحريق، ويواجه تهم الحرق المتعمد والسطو.

وتابع:” كل اللاعبات والجهاز الفني على ما يرام وبصحة جيدة، وقد تدربن بصورة جيدة اليوم تحت أشعة الشمس، وهو أمر محل ترحاب أيضًا، ويبدو الفريق بحالة جيدة”.

وأضاف: “واقعة أخرى غير متوقعة في آخر 3 أيام” في إشارة لحادث إطلاق نار أودى بحياة 3 أشخاص بالقرب من فندق المنتخب النرويجي في أوكلاند، قبل ساعات من انطلاق البطولة الخميس الماضي.

وحقق المنتخب النيوزيلندي أول انتصار على الإطلاق في كأس العالم عندما تغلب 0-1 على النرويج يوم الخميس، قبل مواجهة الفلبين غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك سويسرا.