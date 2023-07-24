تيليس يلتحق بالنصر في اليابان.. ومفاوضات لضم بايي

هلال سلمان- جدة

التحق الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس ببعثة فريق النصر في اليابان، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوفه قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن نادي النصر خوض تيليس أولى تدريباته مع بقية زملائه في مدينة أوساكا اليابانية التي وصلت إليها بعثة الفريق أمس الأول لخوض جولة تحضيرية.

وسيخضع تيليس (30 عامًا) لاختبارات لياقية؛ من أجل تحديد موعد أول مشاركة له مع الفريق، الذي يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم غد الثلاثاء.



ويمتد عقد تيليس مع النصر حتى عام 2025م، وهو ثالث الصفقات النصراوية بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي، والفرنسي سيكو فوفانا من لنس الفرنسي.

وسيخوض النصر مباراته الثانية والأخيرة في جولة اليابان أمام فريق إنتر ميلان يوم الخميس المقبل، قبل العودة إلى المملكة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية يوم الجمعة المقبل حيث سيواجه جاره الشباب في أولى مبارياته بالبطولة.

وفي سياق متصل، يسعى النصر لضم لاعب آخر من مانشستر يونايتد؛ حيث أشارت ميديا إنجليزية إلى اهتمامه بقلب الدفاع العاجي إريك بايي، لتعويض رحيل الإسباني ألفارو غونزاليس المنتقل إلى القادسية.



ويبلغ بايي من العمر 29 عامًا، ولعب الموسم الماضي مع مرسيليا بنظام الإعارة، بعد أن خاض 6 مواسم بقميص (الشياطين الحمر) منذ انتقاله للدوري الإنجليزي قادمًا من فياريال الإسباني عام 2016م.

ديمبيلي يرفض

كان النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة الإسباني قد رفض عرضًا مغريًا للانضمام إلى النصر- بحسب ما ذكرته صحيفة (فوت ميركاتو).

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن النصر قدم عقدًا لمدة 5 سنوات، براتب سنوي يبلغ 40 مليون يورو، ليحصل الدولي الفرنسي على إجمالي 200 مليون يورو، مضيفة أن النصر أبدى استعداده لدفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الكاتالوني.

وشددت على أن ديمبلي يستهدف تجديد تعاقده مع برشلونة، بعدما عرض عليه الأخير تجديد عقده حتى2027م.