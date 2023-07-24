تحويل المنتجات النباتية إلى مأكولاتٍ بنكهة البروتين

البلاد : متابعات

رعت وزارة البيئة والمياه والزراعة توقيع اتفاقيتين لتحويل المنتجات النباتية الزراعية إلى مأكولات نباتية بديلة بنكهة البروتين الحيواني، وإنشاء مركز أبحاث لتطوير المنتجات الزراعية، وحضر التوقيع وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، إلى جانب ممثلين للجهات الموقّعة.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار سعي الوزارة واهتمامها بمشاركة القطاع الخاص في مشاريعها الخدمية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 في تمكينه وتشجيع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتم التوقيع بين كل من مجلس الجمعيات التعاونية، والشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، مع شركة “خيارات آيلا الغذائية”؛ إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تقديم منتجات غذائية صحية، من خلال توفير بدائل نباتية من المنتجات الزراعية.

وتهدف الوزارة من خلال توقيع الاتفاقيتين، إلى رفع الوعي بثقافة الغذاء الصحي ونشره وسط المجتمع، إلى جانب توفير بدائل نباتية من المنتجات الزراعية المنتجة محليًا وبجودة عالية، والوصول لأعلى التقنيات في إنتاج بدائل اللحوم ومشتقات الألبان، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والحد من الهدر، كما تسعى إلى تحول المنتجات النباتية الزراعية إلى مأكولات نباتية بديلة وبنكهة البروتين الحيواني؛ للمساهمة في تطوير منظومة الإنتاج والتسويق الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تنمية القطاع الزراعي بالمملكة.

وشهد حفل التوقيع إقامة معرض مصاحب اشتمل على عرض العديد من المنتجات الغذائية الصحية، والبدائل النباتية للحوم ومشتقات الألبان، والتي استمتع الزوار بتذوقها.

يُشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مراكز الأبحاث المعنية؛ إلى اعتماد وتعميم السلالات النباتية، واستخدام تقنيات ملائمة ونشرها؛ بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الغذائية.