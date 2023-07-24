تألق سعودي في بطولة الرياض المفتوحة للشطرنج

البلاد- الرياض

شهدت بطولة الرياض المفتوحة للشطرنج، التي اختتمت السبت، تألقًا لافتًا للاعبين السعوديين، وذلك في البطولة التي شارك فيها أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، بينهم 73 في فئة الرجال، و17 في فئة السيدات و23 في فئة الأطفال.



ففي مستوى الشطرنج السريع لفئة الرجال توج اللاعب السلوفاكي ميلان باخر بالمركز الأول، فيما جاء الأردنتي غيث غبابنة في المركز الثاني، بينما حل المصري هشام عبدالرحمن ثالثًا.



كما توجت البطلة السعودية أديم الدوسري بالمركز الأول في فئة السيدات، بينما حصدت هالة شاهين “مصر” المركز الثاني، فيما جاءت السورية سارة الصفدي في المركز الثالث.



وفي فئة الأطفال، حصد الهندي شاهان أبو سعيد المركز الأول، بينما جاء الأخوان السعوديان، مساعد ومشهور حسن المطيري في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.



وعلى مستوى الشطرنج الخاطف، حصد المصري هشام عبدالرحمن بطولة الرجال، بينما جاء السلوفاكي ميلان باخر ثانيًا، فيما حل في المركز الثالث السعودي أحمد الرحيلي.



وفي بطولة السيدات، حصدت المصرية هالة شاهين المركز الأول، فيما جاءت السعوديتان بدور شلاش ولين الدوسري في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.



وفي بطولة الأطفال للشطرنج الخاطف، حقق السعوديون المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصد المركز الأول اللاعب مساعد حسن المطيري، فيما جاء صالح البليهي ثانيًا، ومشهور حسن المطيري ثالثًا.