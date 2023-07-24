الاتفاق يقترب من ديمبيلي.. وهندرسون يجتاز الفحص الطبي

هلال سلمان- جدة

أشارت ميديا فرنسية إلى أن نادي الاتفاق يقترب من ضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب فريق ليون الفرنسي، بعد أن حصل على موافقة اللاعب وناديه، ولم تتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة.

وسينضم ديمبيلي البالغ من العمر 27 عامًا، إلى الاتفاق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي ليون.

وتكوَّن ديمبيلي في نادي باريس سان جيرمان، لكنه بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الإنجليزي مع فريق فولهام عام 2013م، قبل أن ينتقل إلى سيلتيك الاسكتلندي عام 2016م، محققًا معه ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة لعامين متتاليين (2017 و2018م)، ثم انتقل إلى ليون صيف العام 2018م، وفاز معه بكأس الرابطة الفرنسية عام 2019م، كما خاض فترة إعارة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.



وفي سياق متصل، اقترب نادي الاتفاق من الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال قائد فريق ليفربول، جوردان هندرسون، الذي اجتاز الفحص الطبي بنجاح، حيث أشار الصحفي الموثوق فابريتيسو رومانو إلى أن اللاعب الدولي الإنجليزي سيرتدي قميص فريقه الجديد الأسبوع المقبل.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة ستكلف الاتفاق مبلغ 12 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 15 مليون يورو.