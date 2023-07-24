اكتشاف نوعين جديدين من القطط

كيب تاون ــ وكالات

اكتشف علماء الحفريات نوعين جديدين ينتميان لمجموعة القطط ذات الأسنان السيفية، التي جابت أفريقيا منذ نحو 6-7 ملايين سنة، عبر فحص واحدة من أكبر مجموعات الأحافير من العصر البليوسيني في منطقة لانغبانويغ، شمالي كيب تاون في جنوب أفريقيا- بحسب ما نشرت مجلة «آي ساينس».

وقد سبق أن أثبت علماء أن القطط “تشعر بعاطفة حقيقية تجاه البشر، وتعرف كيفية توصيل احتياجاتها إليهم، بل يمكنها أيضًا أن تأخذ سمات شخصية الإنسان”، فقد كشفت دراسة جديدة خاصية أخرى فريدة تتمتع بها، وهي قدرتها على معرفة- فقط من خلال الاستماع- ما إذا كان البشر الذين يهتمون بأمرها يتحدثون معها أو إلى آخرين.

وفي بحث نُشر في دورية Animal Cognition، درس باحثون من جامعة “باريس نانتير” كيف استجابت 16 قطة مستأنسة لسماع صوت ملاكهم من البشر المُسجل مسبقًا، عندما كان المالك المعني يتحدث إليهم مباشرة.

ثم قارن الباحثون ذلك بردود فعل القطط على التسجيلات المسبقة لأصحابها، وهم يتحدثون إلى إنسان آخر، ووجدوا أن القطط تميل إلى التصرف بشكل مختلف في الموقفين.