إعلان شروط مسابقة جائزة ضياء عزيز

البلاد ــ جدة

أعلنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، عن شروط وأحكام مسابقة جائزة ضياء عزيز للبورتريه في نسختها السابعة، حيث قررت أن يكون محور العام الحالي 2023م، بورتريه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه – .

وتضمنت شروط وأحكام المسابقة أن يكون العمل حديثاً، ولم يسبق المشاركة به في أي مسابقة أخرى، وأن لا يكون منسوخاً من أي عمل فني آخر، وأن يحمل رسالة ورؤية فنية مبتكرة، وألا تزيد أحد أضلاع اللوحة عن 90 سم ولا تقل عن 70 سم، كما يسمح باستخدام الألوان الأكريليك والزيتية فقط والمشاركة بثلاثة أعمال كحد أقصى .

وأوضحت الجمعية أن آخر موعد لاستقبال الأعمال هو الأول من شهر ديسمبر القادم.