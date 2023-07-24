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إعلان شروط مسابقة جائزة ضياء عزيز

صحيفة البلادaccess_time7 / محرم / 1445 هـ      24 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة

أعلنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، عن شروط وأحكام مسابقة جائزة ضياء عزيز للبورتريه في نسختها السابعة، حيث قررت أن يكون محور العام الحالي 2023م، بورتريه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه – .

وتضمنت شروط وأحكام المسابقة أن يكون العمل حديثاً، ولم يسبق المشاركة به في أي مسابقة أخرى، وأن لا يكون منسوخاً من أي عمل فني آخر، وأن يحمل رسالة ورؤية فنية مبتكرة، وألا تزيد أحد أضلاع اللوحة عن 90 سم ولا تقل عن 70 سم، كما يسمح باستخدام الألوان الأكريليك والزيتية فقط والمشاركة بثلاثة أعمال كحد أقصى .
وأوضحت الجمعية أن آخر موعد لاستقبال الأعمال هو الأول من شهر ديسمبر القادم.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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