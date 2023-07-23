الرياضة مركز التحكيم يناقش أهمية توفير الكفاءات في القانون الرياضي

الرياض – هاني البشر

عقد مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي اجتماعه الرابع والعشرين في مدينة الرياض، وذلك بحضور رئيس المجلس الدكتور محمد بن ناصر باصّم وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف وعضو لجنة التدريب والتطوير بالمركز الدكتور عبدالله الحيان. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع تضمنت خطة التدريب والتأهيل والتي بينت أهمية توفير الكفاءات المتخصصة في مجال القانون الرياضي، من المهتمين والمتخصصين في هذا المجال وذلك لتغطية الاحتياج العام المواكب للجهود الرياضية التطويرية الحثيثة والتي تشمل مرحلة تخصيص الأندية والاستثمار في الأنشطة الرياضية. وبين المجلس أن مشروع التدريب والتطوير الذي تضمنته خطة التدريب يستهدف تأهيل المهتمين في القانون الرياضي ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية القانون الرياضي في الأوساط القانونية من أجل حثهم على الانضمام لهذه البرامج التدريبية. كما تضمنت محاور الخطة تحديد الفئات المستهدفة ببرامج التدريب المهني المناسب، والتوعية ونشر ثقافة القانون الرياضي والتحكيم الرياضي، والتعاون مع بيوت الخبرة الدولية لنقل المعرفة في مجال القانون والتحكيم الرياضي. وفي ختام الاجتماع، عبر رئيس المجلس الدكتور محمد باصم عن شكره للفريق العامل على مشروع الخطة على ما بذلوه من جهد في هذا المشروع مؤكدًا على أهمية التدريب واهتمام المركز بإطلاق سلسلة من الدورات وورش العمل التوعوية في مجال القانون والتحكيم الرياضي وفق أفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال.