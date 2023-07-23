قصص من”حفل رابح صقر ” في جدة

جدة – البلاد

أحيا الفنان رابح صقر، حفلا غنائيا ساهرا له ليلة أمس الجمعة 21 يوليو، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة ضمن فعاليات جولة المملكة بتظيم من روتانا .

وأدى رابح صقر، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: (مغرورة، خلاص، غربة زمن، أزعل عليك، العباة الرهيفة، باين عليك)، وغيرها من الأغاني.

يذكر ان الفنان رابح صقر، قد طرح أغاني جديدة من ألبومه الصقر 2023، وذلك يوم 6 يونيو الماضي، وهي: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

و تأتي أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة،

بعدما طرح أول 3 أغاني من ألبومه الجديد، في 3 مارس الماضي، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

وينتظر أن يطرح رابح صقر، باقي أغاني ألبومه «الصقر 2023» الجديد على دفعات متساوية كل 3 أشهر خلال عام 2023.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تويتر- مقتطفات من حفل رابح صقر في جدة، ليلة أمس الجمعة الذي تميز بحضور اعلامي كثيف ، وقال المدير الإعلامي لروتانا صالح العيسى عبر حسابه في تويتر ” أعتز دائما بإخواني الاعلاميين وتجاوبهم بالحضور في الحفلات الغنائية التي تنظمها روتانا الشركة الرائده والعملاقة في هذا المجال،وأحرص على توثيق هذه اللحظات الجميلة عرفانا بدورهم ومواكبة تغطياتهم المميزة.”

كما شارك الفنان رابح صقر متابعيه على “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله برفقة أبنائه بعد انتهاء الحفل الذي أحياه في جدة مساء أمس.

وقدم الفنان الشكر لجمهوره قائلا:”حبايبي أسعدتوني وكنت مبسوط للأمانة، وأنا ماشي الآن أودعكم ، حبيت أشكركم، ومعايا الأولاد صقر ووليد وفهد وعمر.. أحسنتم”.

وأضاف: “روتانا أحسنتم على الترتيب.. وحبيت أشكركم جمهوري يا حبايبي، أشوفكم الأسبوع الجاي في القصيم “.