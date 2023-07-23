ضبط آلاف المخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود

البلاد – الرياض

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط (13931) مخالفًا، منهم (7667) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4108) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(2156) مخالفًا لنظام العمل ، وذلك خلال الفترة من 13 – 19 يوليو الحالي.

وتفصيلا ، بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (874) شخصًا، كما تم ضبط (85) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وقد بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (37363) وافداً مخالفًا، وتم إحالة (28001) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (4145) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8549) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.