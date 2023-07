شاهد.. أهداف مباراة تشيلسي وبرايتون (4-3)

فاز تشيلسي وديًا (4-3) على برايتون فجر الأحد، في ملعب “لينكولن فينانسيال فيلد” بمدينة فيلاديفيا الأمريكية.

واستهل كلا الفريقين الجولة التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة، حيث يسعد برايتون للمنافسة في بطولة قارية لأول مرة في تاريخه، عندما يلعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد أن أنهى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في الترتيب السادس.

برايتون كان البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك في الدقيقة 13، بيد أن تشيلسي انتفض وسجّل 4 أهداف متتالية.

أحرز أهداف تشيلسي كل من كريستوفر نكونكو (19) وميخايلو مودريك (65) وكونور كالاغر (72) ونيكولاس جاكسون (76).

في حين عاد برايتون في النتيجة وسجّل هدفين في الرمق الأخير من المباراة عبر جواو بيدرو (79) ودينيس أودنداف (89).

شاهد أهداف تشيلسي وبرايتون (4-3)

The #PLSummerSeries opener had everything! 🤯

Enjoy the highlights from @ChelseaFC's 4-3 win against @OfficialBHAFC 🍿 pic.twitter.com/60kiyopnkL

— Premier League (@premierleague) July 23, 2023