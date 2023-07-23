بعد معاناة مرضية.. وفاة مؤسس مكتبة جرير

الرياض : البلاد

بعد معاناة مرضية توفي اليوم الخميس 20 يوليو 2023 أحد مؤسسي مكتبة جرير الشهيرة، رجل الأعمال السعودي عبدالله بن عبدالرحمن العقيل عن عمر قارب 67 عاماً (ولد عام 1956).

شغل عبدالله العقيل مناصب عدة منها عضوية مجلس إدارة كل من ”شركة جرير العقارية“، و”شركة لبلب حرمة“، و”شركة وادي حرمة“، و”شركة جرير للاستثمارات التجارية“، وشركة جرير للتطوير التجاري”، و“شركة كايت العربية”، و”شركة مشاريع حرمة“، و ”شركة حرمة الوطنية“، و”شركة نورة الوطنية“، و”شركة حرمة الدولية“، و“شركة امتياز العربية”.



كان الراحل عبدالله العقيل أحد مؤسسي ”شركة جرير للتسويق“ وهي مدرجة في سوق المال السعودي، وشغل فيها مناصب عدة، شملت: العضو المنتدب بين 1979 و2022، ورئيس قطاع الجملة للتسويق بين 1979 و2021، ونائب رئيس مجلس الإدارة بين 2016 و2019.

الراحل عبدالله العقيل حاصل على بكالوريوس في الإدارة عام 1981 من ”جامعة الملك سعود“.. وعُرِف عنه تخصيصه 20% من ثروته لأعمال الوقف كما اشتهر بأعمال بر ومواقف إنسانية ستظل تذكر بعد رحيله.

وقد رحل اليوم الخميس 20 يوليو/تموز عام 2023 بعد معاناة مرضية.

يذكر أن جرير للتسويق تعد من الشركات المهمة في سوق الأسهم السعودية ومن الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية وتعطي توزيعات لحملة الأسهم.

رحمه الله وغفر له.