بعد أن فاز 2-0 بالوقت الأصلي.. لماذا خاض مانشستر يونايتد ركلات ترجيح أمام أرسنال؟

لجأ مانشستر يونايتد إلى ركلات الترجيح أمام أرسنال، رُغم فوزه (2-0) في الوقت الأصلي في المباراة التي أقيمت بملعب “ميتلايف” بولاية نيوجيرسي الأمريكي الأحد.

سجّل لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز بالدقيقة 30، والجناح الإنجليزي جادون سانشو بالدقيقة 37، ليتفوّق مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

لكن بعد إطلاق صافرة نهاية الوقت الأصلي أمام 83 ألف مشجّع، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي عرفت تفوّق مانشستر يونايتد من جديد بنتيجة (5-3).

وبحسب يومية “ديلي ميل” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وأرسنال اتفقا على خوض ركلات الترجيح؛ بغض النظر عن نتيجة الوقت الأصلي للمباراة.

وأراد مدربا الفريقين، التدرّب على ركلات الترجيح أمام حشد جماهيري كبير؛ تحسبًا لانطلاقة الموسم المقبل 2023-2024.

شاهد ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال