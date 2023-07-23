الرياضة

الفتح يتعاقد مع البلجيكي” ديناير” لموسمين

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1445 هـ      23 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
أعلنت إدارة الفتح عن تعاقدها مع اللاعب البلجيكي جايسون ديناير لمدة موسمين، وذلك من أجل تدعيم صفوف خط دفاع الفريق الفتحاوي الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وقد كان لجايسون تجربة قوية ومسيرة مميزة مع الفرق التي لعبها سابقًا مثل” مانشستر سيتي وغلطة سراي وليون الفرنسي”.

من جانبه، أعرب ديناير عن سعادته بالانضمام لصفوف الفتح السعودي، وأعرب عن أمله في تقديم أفضل مستوياته مع الفريق ومساعدته على تحقيق الانتصارات والفوز بالألقاب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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