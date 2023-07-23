الرياضة الفتح يتعاقد مع البلجيكي” ديناير” لموسمين

الدمام- البلاد

أعلنت إدارة الفتح عن تعاقدها مع اللاعب البلجيكي جايسون ديناير لمدة موسمين، وذلك من أجل تدعيم صفوف خط دفاع الفريق الفتحاوي الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وقد كان لجايسون تجربة قوية ومسيرة مميزة مع الفرق التي لعبها سابقًا مثل” مانشستر سيتي وغلطة سراي وليون الفرنسي”. من جانبه، أعرب ديناير عن سعادته بالانضمام لصفوف الفتح السعودي، وأعرب عن أمله في تقديم أفضل مستوياته مع الفريق ومساعدته على تحقيق الانتصارات والفوز بالألقاب.