متابعات

الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1445 هـ      23 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أطلقت الصين اليوم صاروخًا من طراز “لونغ مارش-2 دي”، حاملًا أربعة أقمار اصطناعية إلى مدار محدد مسبقًا.

وأفادت وكالة “شينخوا” الصينية أن الصاروخ أطلق من مركز “تاييوان” لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة “شانشي” شمال الصين عند الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت بكين، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام ثلاثة من الأقمار الاصطناعية للحصول على بيانات رصد بالاستشعار عن بعد، وتقديم خدمات الاستشعار عن بعد التجارية، بينما سيتم استخدام القمر الاصطناعي الآخر للتحقق من تكنولوجيا الاتصالات الساتلية.

وتُعد عملية الإطلاق المهمة رقم 479 لسلسلة الصواريخ من طراز “لونغ مارش”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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