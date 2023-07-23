الخطوط السعودية أقلّ شركات الطيران شكاوى

البلاد – الرياض

أصدرت الهيئةُ العامة للطيران المدني مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يونيو.

وبحسب بيان للهيئة فإن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال الفترة، بلغت 813 شكوى. جاءت الخطوط الجوية السعودية أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع 16 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة 97 % ، وحلَّ طيران ناس ثانياً وبنسبة معالجة 95 % ، فيما جاء ثالثًا طيران أديل وبنسبة معالجة 93 %.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر يونيو عن الرحلات أولًا، ثم التذاكر، ثم خدمات الأمتعة. على صعيد مقدمي خدمات المطارات ، جاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الأقل من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1 % في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.

وحصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر ، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %. وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود هو أقل المطارات من حيث الشكاوى بما نسبته 3 % وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.